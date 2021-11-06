في العناية المركزة..أميركي يتزوج صديقته بعد صراع طويل مع كورونا

2021/11/06 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد أن أمضى جوناثان جونسون عدة أسابيع على جهاز التنفس الاصطناعي في معركته مع كورونا، قرر أن يتزوج في المستشفى، حيث كان الشاب الأميركي البالغ من العمر 28 عاماً قد أصيب بكورونا في أيلول وظل على جهاز التنفس الاصطناعي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وفاجأ جونسون خطيبته بمساعدة موظفي المستشفى، وأجرى ترتيبات الزفاف الشهر الماضي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الكائن في مدينة كونسيل بلوفس بولاية آيوا الأميركية.

وتزوج جونسون من ماريا كوبلاند البالغة من العمر 28 عاماً وهو على سريره بالمستشفى، بحسب صحيفة أوماها وورلد هيرالد.

وقال جونسون: "لم أرغب في أي ندم بعد رفع عن جهاز التنفس، وأصبحت أرى الكثير من الأشياء في الحياة بشكل مختلف"، وأصيب جونسون بكورونا في أيلول الماضي، ليُعزل في غرفة بعيداً عن كوبلاند.

وثبت إصابة كوبلاند هي الأخرى بكورونا لكن حالة جونسون هي التي ساءت.

أودع جونسون "مستشفى ميثوديست جيني إدموندسون" وظل على جهاز التنفس الاصطناعي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ولكن بمجرد رفع الجهاز عنه، رأى جونسون أن هذا هو الوقت المناسب لزواجه.

وتم استدعاء الأسرة والأصدقاء، ومسؤول عقد الزواج، وتم إقناع كوبلاند بتصفيف شعرها والتزين والتوجه إلى المستشفى في 14 تشرين الاول الماضي.

وعند وصولها إلى غرفة جونسون، اكتشفت أنه خرج من غرفة العزل، ليخبرها بأنها حضرت إلى المستشفى لإتمام الزواج هناك.

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