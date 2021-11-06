إضراب لاعبي نادي الديوانية

2021/11/06 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

‏أعلن لاعبو نادي الديوانية، اليوم السبت، اضرابهم عن الوحدات التدريبية.

‏وبين اللاعبون أن الاضراب بسبب تأخر المستحقات المالية.

‏ هذا ولدى نادي الديوانية مباراة امام نفط الوسط يوم الثلاثاء في بطولة كاس العراق.

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