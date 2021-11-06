بعد أحداث الأمس.. اجتماع طارئ للإطار التنسيقي

2021/11/06 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداديعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الأحداث الأخيرة.وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي يعقد، مساء اليوم، اجتماعا مهما".وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لمناقشة الاحداث والتطورات التي حصلت يوم أمس على بوابات المنطقة الخضراء".هذا وجرت يوم أمس صدامات بين متظاهري الأحزاب الخاسرة في الانتخابات وبين قوات مكافحة الشغب عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق، فيما أسف ت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

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