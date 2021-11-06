اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة من مخلفات داعش جنوب الموصل

2021/11/06 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفةمن مخلفات داعش جنوب الموصلوقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" مدنيين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل "واضاف ان" القوات الامنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث "/انتهى

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