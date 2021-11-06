العشرات في كركوك يتظاهرون ضد استهداف المحتشدين امام المنطقة الخضراء

2021/11/06 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تظاهر العشرات امام مبنى محافظة كركوك ،مستنكرين حادثة استهداف المتظاهرين امام المنطقة الخضراء يوم امس .وقال مراسل نينا ان المتظاهرين رفعوا اعلام العراق ،مطالبين بالعد والفرز اليدوي في عموم العراق ./انتهى

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