2021/11/06 | 16:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ: إحباط محاولة تهريب مواد وأجهزة طبية مخالفة في كمرك أم قصر الاوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/06 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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