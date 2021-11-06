“طالبان” الباكستانية تطالب بالإفراج عن سجناء كشرط لإجراء محادثات

2021/11/06 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت مصادر متعددة بحركة “طالبان” الباكستانية إن الحركة طالبت حكومة إسلام آباد بالإفراج عن سجناء كشرط لإجراء محادثات تهدف لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار.وقال قائد مقره […]

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