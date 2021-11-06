2021/11/06 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، احباط تهريب مواد وأجهزة طبية مختبرية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “تمكنت هيأة المنافذ الحدودية […]

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