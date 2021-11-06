محافظ النجف يعلن عودة العمل بطريق الحج البري بعد توقفه 7 سنوات

2021/11/06 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعأعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم السبت، عودة العمل بطريق الحج البري الرابط بين محافظة النجف الأشرف والمملكة العربية السعودية بعد توقف المشروع منذ العام 2014. وقال الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن عودة العمل بطريق الحج البري بعد توقفه منذ العام 2014"، لافتاً إلى أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة كونه يمثل الطريق القديم للحج البري".وأضاف، أن "عودة الحياة لهذا الطريق تنعكس ايجاباً على البلاد وعلى مدينة النجف الأشرف كونه يمثل بوابة العراق على السعودية وكذلك دول الخليج العربي"، محملاً وزارة الاسكان والاعمار "مسؤولية تأخر تنفيذ المشروع".ولفت إلى أن "اسباباً عديدة ساهمت في تأخر تنفيذ المشروع منها الازمة المالية وجائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "المشروع أقر عام 2011، وتمت المباشرة فيه عام 2013، بعدها توقف المشروع بشكل كامل بسبب توقف التخصيصات المالية لإكمال المشروع".من جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان محمد علي جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طول الطريق يبلغ 239 كم وسيتم تنفيذه على عدة مراحل من قبل كوادر الوزارة بشكل مباشر اذ سيتم تنفيذ 50 كم في كل مرحلة".ويخدم المشروع سكان النواحي والقرى الواقعة على جانبي الطريق والتي يعاني سكانها صعوبة الوصول الى مركز المحافظة بسبب وعورة الطريق.

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