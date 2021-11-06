القبض على متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات في الديوانية

2021/11/06 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أكثر من 4 كيلوغرام مخدرات في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان، إنه “إلقاء القبض على (2) متهمين في محافظة الديوانية وبحوزتهم4 كيلو غرام وربع من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي”.

وأشارت إلى أنه “تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات”.

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