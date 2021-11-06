إفشال عملية تهريب لأجهزة طبية في ميناء أم قصر

2021/11/06 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر، السبت، من ضبط حاوية تحتوي مواد وأجهزة طبية مختبرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد .

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وذكر بيان للهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الثاني 2021 )، انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (أجهزة طبية مختبرية متكاملة وأجهزة تحليل الدم وامبولات بلازمة) مخبأة خلف ورد صناعي معد للتهريب".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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