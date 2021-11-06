'منتسب غير منتسب'.. طرد من وظيفته المدنية وتعين بالداخلية ولم يحصل على راتب منذ سنتين!.. ما قصته؟

2021/11/06 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مواطن في بغداد، عن واقعة غريبة حصلت لـ 875 شخصا من الذين قدموا على التعيين في وزارة الداخلية.

وقال المواطن في حديث لـNRT عربية اليوم، (6 تشرين الثاني 2021): "اني من ذوي الشهداء وتم صدور امر اداري في 31/12/2019 بتعييني في وزارة الداخلية قيادة قوات حفظ القانون، الا انني انتظر المباشرة الى الان".

وأوضح، ان الداخلية عزت المباشرة إلى اقرار الموازنة وعندما اقرت قالوا انتظر القرض وبعد ذلك قالوا انتظر الحذف والاستحداث ولم يتغير وضعي طوال هذه المدة.

وبين المواطن انه "عند مروري في أي سيطرة أمنية ويدخلون اسمي في الحاسبة يظهر اني منتسب، كما ان اي دائرة حكومية اذهب اليها لغرض التعيين فيها يقولون لي لا يمكن ذلك لانك منتسب، وعند استفساري من وزارة الداخلية يقولون انت منتسب ولكن ليس لديك مباشرة.

وأكد، "طلبت منهم الغاء هذا التعيين، الا انهم قالوا لا يمكن ذلك، وعليك انتظار الحذف والاستحداث، كما اني طلبت المباشرة دون راتب واحتسابه بعد ذلك باثر رجعي الا انهم رفضوا".

وأكمل "كنت موظفا في وزارة النقل وطردوني بسبب ظهور اسمي منتسبا في وزارة الداخلية".

وأشار إلى انه "لا اعلم سبب عدم قيامهم بالمباشرة، والبعض طلب مني مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 الاف دولار إلى 10 الاف دولار".

واردف انه "لي صديق من ذوي الشهداء ايضا، وقدم معي للتعيين في وزارة الداخلية وكان طالب هندسة مرحلة ثالثة وطلبوا منه الوثيقة وعلى اثرها تم ترقين قيده وهو الان في البيت فلا اكمل دراسته ولا باشر في وظيفته بوزارة الداخلية، ونناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بايجاد حل للقضية التي يعاني منها 875 شخصا".

A.A

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