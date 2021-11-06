الأوقاف المصرية تحدد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

2021/11/06 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.[…]

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