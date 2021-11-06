اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري كرة الصالات الممتاز

2021/11/06 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، اليوم السبت، ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس من الشهر الحالي.وقررت اللجنة اعتماد 12 فريقاً للمشاركة في بطولة دوري كرة الصالات الممتاز […]

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