شاهد الهتافات والفرحة بمجلس النواب الأمريكي بعد تمرير مشروع بقيمة 1.2 تريليون دولار للبنية التحتية

2021/11/06 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، وهو أحد الركائز الرئيسية لأجندة الرئيس جو بايدن، بعد شهور من المداولات الداخلية والانقسامات المضنية بين الديمقراطيين.وسيتم نقل المشروع الآن إلى مكتب الرئيس ليتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

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