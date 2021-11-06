"القوى العاملة": نتواصل مع العراق لتحديد احتياجاته من العمالة المصرية

2021/11/06 | 17:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال محمد سعفان، وزيرالقوى العاملة المصري، إننا نتواصل مع السلطات العراقية بشكل مستمر لتحديد احتياجاتهم من العمالة المصرية.وأشار محمد سعفان، اليوم السبت، إلى أن سوق العمل العراقي كان يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية، ونأمل …

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