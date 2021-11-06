ذي قار: انتحار فتى وتسمم 10 طالبات جامعيات

2021/11/06 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة ذي قار، السبت، انتحار فتى داخل منزله باستخدام السلاح، وتسمم 10 طالبات جامعة.وأفاد مصدر أمني، أن “فتى مواليد 2006 طالب في المرحلة الثانوية، أطلق رصاصتين على رأسه في ناحية الفهود وتوفي على الفور دون معرفة الأسباب التي دفعته للانتحار، ولم يقم ذووه شكوى ضد أحد”.وفي سياق آخر، أضاف “أن 10 […]

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