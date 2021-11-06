2021/11/06 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات بطالة في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات بطالة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).