الشرطة الألمانية: منفذ الاعتداء على متن القطار السريع شاب سوري

2021/11/06 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر هجوم بسكين وقع على متن قطار سريع في ولاية بافاريا الألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنه تم توقيف المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وذكرت الشرطة في بيان أن ثلاثة أشخاص على الأقل جرحوا، لافتة إلى أن اثنين حالتهما خطيرة.



لكنها أوضحت أن الإصابات لا تشكّل خطرا على حياة أي من الجرحى.



وأكدت الشرطة أنه تم توقيف منفذ عملية الطعن وهو شاب سوري.



في غضون ذلك، تم تعليق حركة القطار السريع في محطة في جنوب البلاد حيث بدأت عملية واسعة للشرطة.

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