توجيه عاجل للقوات الأمنية بعد صدامات الجمعة

2021/11/06 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصدار توجيهات للأجهزة الأمنية من أجل حماية المباني الحكومية تحسبا لأي طارئ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "توجيهات أصدرت للأجهزة الأمنية بتشديد الحماية على المباني الحكومية ومباني الحكومات المحلية تحسبا لأي تظاهرات احتجاجية".هذا وجرت يوم أمس صدامات بين متظاهري الأحزاب الخاسرة في الانتخابات وبين قوات مكافحة الشغب عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق، فيما أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

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