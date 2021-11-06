الولايات المتحدة تسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا

2021/11/06 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أمرت الإدارة الأمريكية بسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا، على خلفية تصعيد النزاع المتواصل في هذا البلد.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، في بيان منشور على موقعها، أن وزارة الخارجية أصدرت أمس الجمعة أمرا إلى الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عوائلهم المتواجدين في إثيوبيا بمغادرتها بسبب النزاع و"اضطرابات مدنية ونقص محتمل في الإمدادات".

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