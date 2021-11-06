عمليات امنية واسعة ضمن القاطع الشمالي في البصرة

2021/11/06 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ نفذت القوات الأمنية في البصرة ، عمليات دهم لاماكن تواجد الخارجين عن القانون ومصادرة أسلحة واعتدة متنوعة في مناطق شمالي المحافظة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان القوات الأمنية من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية باشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمطاردة المطلوبين للقضاء في مناطق الدبوني وأهوار الشغامبة والشرامخة ،وتمكنت من إحراق أماكن تواجد الخارجين عن القانون ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع .وفي ذات السياق أكد قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بحسب البيان " إمكانية القوات الأمنية على فرض الأمن والاستقرار وقدرتها على مطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون في ابعد نقطة ضمن الواقع الجغرافي لمحافظة البصرة/انتهى

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