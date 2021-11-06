حادث مروري في تقاطع جامعة بغداد

2021/11/06 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، صورة ميدانية لحادث مروري في تقاطع جامعة بغداد بمنطقة الجادرية ، لمركبة حديثة كانت تقودها امراة فقدت السيطرة على العجلة بسبب السرعة في اجتياز الاشارة الضوئية ، ماتسبب باضرار مادية في العجلة ونقطة استراحة رجال المرور./انتهى5

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