رغم وجود قوة امنية.. النبأ ترصد عدم التزام بشروط السلامة في بحيرة الرزازة غرب كربلاء (صور)

2021/11/06 | 18:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخاوف على سلامة السائحين وخصوصا الأطفال الذي يركبون الزوارق.

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