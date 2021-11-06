2021/11/06 | 18:05 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yil1NT-C_YY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق تظاهرات احتجاجية تتجه الى المنطقة الخضراء من السنك وساحة الخلاني تنديداً باحداث الخضراء امس) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق تظاهرات احتجاجية تتجه الى المنطقة الخضراء من السنك وساحة الخلاني تنديداً باحداث الخضراء امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).