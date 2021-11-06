الياسري يعلن عودة الحج البري بعد توقف دام عدة سنوات (صور)

2021/11/06 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، استئناف العمل بطريق الحج البري الرابط بين المحافظة والسعودية بعد توقف المشروع منذ العام 2014.

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وقال الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (6 تشرين الثاني 2021)، "نعلن عودة العمل بطريق الحج البري بعد توقفه منذ العام 2014"، لافتاً إلى أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة كونه يمثل الطريق القديم للحج البري".

وأضاف، أن "عودة الحياة لهذا الطريق تنعكس ايجاباً على البلاد وعلى مدينة النجف الأشرف كونه يمثل بوابة العراق على السعودية وكذلك دول الخليج العربي"، محملاً وزارة الاسكان والاعمار "مسؤولية تأخر تنفيذ المشروع".

ولفت إلى أن "اسباباً عديدة ساهمت في تأخر تنفيذ المشروع منها الازمة المالية وجائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "المشروع أقر عام 2011، وتمت المباشرة فيه عام 2013، بعدها توقف المشروع بشكل كامل بسبب توقف التخصيصات المالية لإكمال المشروع".

من جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان محمد علي جاسم، إن "طول الطريق يبلغ 239 كم وسيتم تنفيذه على عدة مراحل من قبل كوادر الوزارة بشكل مباشر اذ سيتم تنفيذ 50 كم في كل مرحلة".

ويخدم المشروع سكان النواحي والقرى الواقعة على جانبي الطريق والتي يعاني سكانها صعوبة الوصول الى مركز المحافظة بسبب وعورة الطريق.

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