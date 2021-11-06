أردوغان عن الموارد المائية: حمايتها أصبحت ضرورة

2021/11/06 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، ان حماية مواردنا المائية لم تعد خيارا بل ضرورة.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في مراسم افتتاح سد "إيليصو" بولاية ماردين، اليوم (6 تشرين الثاني 2021)، ان "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة".

وأضاف، ان افتتاح سد "البروفيسور فيصل إر أوغلو" في إيليصو يعد أحدث مثال عن سياسة إنجاز المشاريع الخدمية التي تنتهجها حكوماته منذ 19 عاما، في إطار السعي لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 في مئوية تأسيسها.

وتابع، أنهم نجحوا في إتمام مشروع بناء السد رغم كافة العراقيل التي وضعت في طريقهم، وعلى رأسها التمويل وهجمات منظمة "بي كا كا" إلى جانب حملات التضليل والتشويه.

وأوضح، أن سد ومحطة الطاقة الكهرومائية في إيليصو، يعدان الأكبر من نوعهما على نهر دجلة.

وأشار إلى ان إيليصو يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات) من حيث الحجم، مشيرا إلى أن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط.

ولفت إلى أهمية هذا المشروع وعلى الخصوص مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع، مشددا على ضرورة حماية البلاد من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل.

وأكمل ان الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان، وفقا لوكالة "الأناضول".

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