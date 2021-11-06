رسميًا: أحمد خلف خارج أسوار الجوية

2021/11/06 | 18:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة الإدارية قبلت الاستقالة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وافقت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، على الاستقالة التي قدمها المدرب أحمد خلف من تدريب الفريق الأول.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة، إن "الهيئة الإدارية عقدت اليوم السبت الموافق 6 تشرين الثاني/نوفمبر اجتماعًا مع المدرب أحمد خلف، وقررت قبول استقالته التي قدمها لمجلس الإدارة".

ولفت إلى أن "الهيئة الإدارية شكرت المدرب أحمد خلف على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية"، لافتًا إلى أن "المدرب أبلغ الهيئة الإدارية للنادي قبل مباراة الشرطة بأنه سيقدم استقالته بعد المباراة بغض النظر عن النتيجة".

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