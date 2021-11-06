2021/11/06 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القاء القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية،وبعملية نوعية تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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