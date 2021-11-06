ثورة أكتوبر البلشفية لا تموت - فؤاد النمري

2021/11/06 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري ثورة أكتوبرالبلشفية لا تموتفي مثل هذا اليوم قيل مائة وأربعة أعوام قام البلاشفة الروس بأعظم وآخر ثورة في تاريخ البشرية، ثورة لا تموت وما زالت تنبض بقواها الخارقة وتؤكد على أنها نهاية تاريخ البشرية .



في السادس عشر من أكتوبر 1917 (بالتقويم الشرقي) إجتمعت القيادة البلشفية وقررت القيام بانتفاضة لمساعدة البورجوازية الروسية على استكمال ثورتها في شباط 1917 تطبيقاً لقرار اتخذته الأممية الثانية ......





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