2021/11/07 | 03:58 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 نوفمبر 2021 | 03:32 صباحاً | عدد القراءات : 49

الكاظمي بعد محاولة الاغتيال..



يدعو الجميع لتهدئة

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي في تغريده له "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

‏أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.

واشار بيان لخلية الإعلام الامني لمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الكاظمي بطائرة مسيرة.





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