أول تصريح للكاظمي بعد نجاته من الاغتيال

2021/11/07 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي سلامته بعد محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد فجر الأحد.

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