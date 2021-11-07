الصحراء مثل الحقيقة لا تقبل التفاوض حولها . - الفرفار العياشي

2021/11/07 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفرفار_العياشي ، خطاب ملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء ،كان قويا و عميقا رغم قصره.



الخطاب الملكي ان حاسما معلنا ان الصحراء مغربية و ان الحقيقة لا يمكن تزويرها ، مؤكدا ان تخليد هذه المناسبة المجيدة، في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات.و ان القضية الوطنية تعرف فالدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها.إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ وا ......





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