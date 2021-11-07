بيانات عمالية أممية صديقة: بيان الملتقى التأسيسي -للمنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية- - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/11/07 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر هذا البيان الصادر عن الملتقى التأسيسي "للمنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية" عقد، أمس الجمعة، الملتقى التأسيسي "للمنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية"، بمشاركة قيادات نقابية عمالية من العراق، مصر، تونس، المغرب، لبنان، فلسطين، والاردن والمفوض العام لمنبر الطبقة العاملة المناهض للإمبريالية الأممي من جمهورية فنزويلا البوليفارية الرفيق نيلسون هيريرا، وبدعوة من الحملة الوطنية للدفاع عن عمال ال ......





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