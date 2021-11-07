الصحة: لا يوجد التزام بحظر التجوال الليلي

2021/11/07 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

أكدت وزارة الصحة عدم وجود التزام بقرار حظر التجوال الليلي، الى جانب الافتقار لتطبيقه بالشكل الامثل من قبل الجهات المعنية.

يأتي ذلك في وقت تخطط فيه الوزارة لتشكيل فرق جوالة لزيارة المدارس لمتابعة الاجراءات الوقائية ونسب التلقيح.

واعلنت خلية الإعلام الامني بداية تموز الماضي تقليص ساعات حظر التجوال، لتكون من منتصف الليل ولغاية الساعة الخامسة فجراً في جميع المحافظات، عملاً بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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