2021/11/07 | 05:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتصفها بالعمل الإرهابي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 05:21

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