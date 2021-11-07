الكاظمي يغرد بعد تعرضه لمحاولة اغتيال: أنا بخير والحمد لله

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".‏وأضاف "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

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