مصدر يكشف تفاصيل انفجار الخضراء: استهدف منزل رئيس الوزراء

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر أمني، الاحد، تفاصيل انفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء، مبينا انه أستهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المصدر ان "الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء كان بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف ان "ثلاثة من حماية الكاظمي اصيبوا بجروح".وأفاد مصدر في وقت سابق، بان دوي انفجار وإطلاق نار كثيف سمع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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