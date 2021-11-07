مقتل “إرهابيين” اثنين وتدمير ثلاث مضافات في الرطبة

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن مقتل “إرهابيين” وتدمير ثلاث مضافات لـ”داعش” في الرطبة بمحافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “على اثر معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية من قبل قوة من الجيش فق٥ مع قوة من فوج الرطبة الاول (حشد الرطبة) تم قتل ارهابي قام بتفجر …

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