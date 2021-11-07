الإعلام الأمني القبض على 24 متسللاً من عائلات داعش غربي نينوى

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على 24 متسللاً من عوائل داعش غربي محافظة نينوى، قادمين من سوريا.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أكدت معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥، تحرك مجموعة من الاشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تأكد نيتهم …

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