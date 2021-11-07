إخماد حريق اندلع داخل هيئة حكومية في بغداد

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل الهيئة تابعة الى وزارة الموارد المائية.وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة إلى وزارة الموارد المائية في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني”.وأضاف البيان “فرق الدفاع …

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