الكاظمي في كلمة متلفزة : انا بخير

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فجر اليوم انه بخير.وقال ان منزله تعرض الى عدوان جبان مشيرا الى ان الصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني اوطانا./انتهى

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