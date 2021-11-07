صور خاصة للعربية للدمار بمنزل الكاظمي بعد استهداف المنزل بمسيّرة مفخخة

2021/11/07 | 05:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت العربية على صور خاصة للدمار في منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد استهداف المنزل بمسيّرة مفخخة.

صور للأضرار في منزل الكاظمي بعد استهداف المنزل بمسيّرة مفخخة

وتظهر الصور الأضرار والدمار الذي خلفه استهداف طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.

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وقال بيان للجيش العراقي إن الهجوم استهدف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد.



ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وقال حساب الكاظمي الرسمي على تويتر إن رئيس الوزراء بخير، ودعا إلى التهدئة.

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