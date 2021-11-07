2021/11/07 | 05:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالصور..



آثار القصف على منزل رئيس الوزراء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 05:52

واع/

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