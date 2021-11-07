2021/11/07 | 05:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الأميركية: شعرنا بارتياح كبير لنجاة الكاظمي من محاولة الاغتيال الفاشلة

عاجل | واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتعدها عملا إرهابيا واضحا

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