اعلان حالة الطوارئ القصوى في بغداد

2021/11/07 | 05:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السلطات الامنية حالة الطوارئ القصوى في بغداد بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي./انتهى3

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