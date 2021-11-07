إدانة امريكية لمحاولة اغتيال الكاظمي/ موسع

2021/11/07 | 05:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دانت الخارجية الامريكية، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.ونقلت الخارجية بيانها عبر المتحدث باسمها نيد برايس قوله : نشعر بارتياح بعد متابعتنا ما تردد عن هجوم بطائرة بدون طيار استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عندما علمنا أنه لم يصب بأذى.ودان بشدة هذا العمل الإرهابي الواضح، والذي نعتبره موجهاً إلى قلب الدولة العراقية.واكد برايس: نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم.وشدد على ان التزامنا تجاه شركائنا العراقيين لا يتزعزع، وان الولايات المتحدة تقف مع العراق حكومة وشعبا./انتهى3

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