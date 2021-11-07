بيان من الخارجية الأميركية بعد محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/07 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتّحدة بشدّة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، حين استهدفت طائرة مسيّرة مفخّخة مقرّ إقامته في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، معتبرة هذا الهجوم "عملاً إرهابياً واضحاً".

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