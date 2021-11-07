2021/11/07 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت الدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية، اليوم الأحد، بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين المفصولين السياسيين ومحاضر احتساب مدة الفصل السياسي والمشمولين بقانون المؤسسة.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تباشر بإصدار أوامر تعيين هذه الفئة المركز الخبري الوطني.

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