وكالة الأنباء العراقية: العثور على مقذوفات لم تنفجر على سطح منزل الكاظمي

2021/11/07 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

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عثرت القوات الأمنية العراقية على مقذوفات لم تنفجر على سطح منزل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وفي خبر مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية التي ذكرت أن القوات الأمنية عثرت على مقذوفات لم تنفجر على سطح منزل الكاظمي الذي تعرض فجر الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة.

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